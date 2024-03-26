Военный аналитик рассказал о проблемах НАТО

Почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам, начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО, и заканчивая ракетами. Также западные страны столкнулись с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии. Об этом рассказал в беседе с URA.RU военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, редактор отдела журнала «Материально-техническое обеспечение ВС РФ», ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский.

В чем сильные стороны армий НАТО и РФ

«Если рассматривать необходимость ведения боевых действий против России в текущий момент, то они уступают нам по целому ряду пунктов. Соединенные Штаты всеми силами хотят дистанцироваться от этого конфликта и предоставить вооруженное противостояние с Россией именно европейцам. В данном случае по целому ряду видов вооружения мы их превосходим. У нас более серьезные танковые войска, авиация, у нас прекрасная система РЭБ, уже не говоря про систему противовоздушной обороны, ракетное вооружение мощнее», — сказал Борис Джерелиевский.

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Однако есть позиции, по которым НАТО вполне способно побороться за пальму первенства, отметил эксперт.

«Тем не менее, в некоторых моментах могут возникнуть проблемы. Например, если рассматривать объединенные военно-морские силы, то в данном случае, особенно на европейских театрах, они могут представлять определенную угрозу для нас», — подчеркнул военно-политический аналитик.

Какова численность войск НАТО

Основную массу в войсках НАТО занимают американские военные, продолжил ветеран боевых действий.

«Численность по последним данным (2016 год), составляла где-то около 3,2 млн человек примерно. Большая часть из этих людей — это вооруженные силы США. Примерно от 1,5 до 1,8 млн человек. Вторые по численности — Турция. Это 400 тысяч человек. Потом идет Франция, Германия и далее по убывающей. Наиболее боеспособные силы в настоящий момент, помимо Соединенных Штатов, это, конечно, Турция, Франция и Великобритания», — добавил собеседник агентства.

При этом военные в этих странах обладают совершенно разной подготовкой, сообщил специалист.

«Например, военнослужащие Турции, которые имеют боевой опыт, они достаточно высоко мотивированы, патриотичны, отважны и сравнивать их с военными из Люксембурга или Дании я бы не стал», — сказал Джерелиевский.

Сможет ли НАТО увеличить численность армии

Он подчеркнул, что сейчас все меньше людей готовы идти служить в армию в странах НАТО.

«Американцы, внедряя новые ценностные ориентиры, оттолкнули от вооруженных сил основной контингент, который на протяжении 200 лет составлял основу американской армии. Так называемых реднеков, белых европейцев, протестантов из небольших городов. В Европе местные жители не хотят служить, переносить какие-то особые лишения, нет мотивации. Во-вторых, там не так уж и много платят, и достаточно высокий уровень жизни в этих странах. Он не способствует тому, чтобы люди шли в армию», — отметил военный эксперт.

Изменить отношение к армии в европейском обществе сложно, сообщил Джерелиевский.

«Ввести всеобщую воинскую повинность — это вызовет протест. Это вообще противоречит европейским ценностям, которые они продвигали в последнее время. Например, в Нидерландах недопустимо, если в учебное заведение зайдет человек в форме, потому что это оскорбляет учащихся. Примерно такое отношение к военнослужащим, полицейским в Европе», — заключил собеседник URA.RU.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил отправить военных на Украину. Власти Великобритании его не поддержали. Затем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит для этих целей 2000 человек.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Запад может направить своих военных на Украину в течение двух-трех месяцев. Президенты Латвии и Эстонии заявили, что европейские государства, входящие в альянс, должны прилагать больше усилий, чтобы подготовиться к российской угрозе. Они призвали обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения личного состава сил обороны.