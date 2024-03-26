Мобилизация: последние новости на сегодня 26 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 марта 2024, в материале «Рамблера».

Дети-инвалиды, потерявшие родителей на СВО, смогут получать две пенсии

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, чьи родители погибли при участии в специальной военной операции, смогут получать одновременно две пенсии — по потере кормильца и «гражданскую» по инвалидности. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, передает «Парламентская газета»

«Это небольшая мера, она коснется 885 человек, но это дань уважения Героям СВО и одновременно поддержка их детей, к сожалению, имеющих существенные ограничения здоровья», — подчеркнула она.

Очередная группа нижегородских добровольцев отправилась в зону СВО

В зону специальной военной операции отправилась еще одна группа добровольцев из Нижнего Новгорода. Об этом пишет «В городе N» со ссылкой на Дом народного единства.

Как говорится в публикации, солдаты перед отправкой получают все необходимое, включая тактическое снаряжение. Перед тем, как их отправят на СВО, бойцы должны будут пройти военную подготовку.

Боец СВО поднял флаг челябинского города над Авдеевкой

Челябинский боец с позывным «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска (Челябинская область). Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

«Хотелось бы передать привет жителям Нязепетровского района из Авдеевки. Авдеевка наша и флаг Нязепетровска поднят над Авдеевкой в знак освобождения города», — заявил он.

В публикации уточняется, что флаг уже побывал в нескольких освобожденных городах.