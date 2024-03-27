В МО раскрыли число перехваченных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Над Белгородом прогремели взрывы

О том, что над Белгородской областью сбили 18 воздушных целей, ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, один человек получил осколочные ранения— ему оказывают медицинскую помощь. Повреждения также получили девять частных домов в поселке Дубовое, там же осколки посекли шесть автомобилей. В селе Таврово были повреждены кровли двух частных домов и две машины.

В ночь на 27 марта местные жители сообщали о серии взрывов над Белгородом. В городе объявили сигнал ракетной опасности, которую отменили менее чем через час.