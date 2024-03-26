Спецоперация на Украине 26 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 марта 2024 года.

ВС России уничтожили РСЗО «Град» ВСУ, атаковавшую приграничные населённые пункты

Реактивная система залпового огня «Град», которой войска Украины наносили удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области, была успешно уничтожена ВС РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Средства ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 95 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны группировки войск «Юг» ликвидировали 95 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев, передает ТАСС.

В публикации добавляется, что российским военным также удалось сбить 27 снарядов РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

Песков заявил, что вопросы СВО стали неотъемлемой частью рабочего дня Путина

Вопросы о специальной военной операции стали ежедневной повесткой для президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью газеты «Аргументы и факты».

Он заявил, что каждый гражданин РФ для «внутренней мобилизации» должен осознать, что Запад объявил России войну. Путин, по его словам, эту «мобилизацию уже прошел».