Командир РФ рассказал о применении тяжелого дрона "Иванушка"

Командир взвода БПЛА добровольческого батальона имени Василия Маргелова с позывным "Гордес" рассказал ТАСС о применении гексакоптера "Иванушка". Беспилотник бьет врага на херсонском направлении.

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"Всеми видами дронов располагаем, работаем и с FPV, и с разведывательными, и с тяжелыми коптерами, мы их не "Баба Яга" называем, а "Иванушка". Успешно применяется на нашем направлении", - сообщил "Гордес".

Напомним, украинский дрон "Баба Яга", созданный на основе сельскохозяйственного гексакоптера, способен нести до шести противотанковых мин. Он доставляет немало проблем российским бойцам в зоне СВО, но они научились эффективно с ним бороться разными способами. Коптер глушат из противодронвых ружей, сбивают из АК, пулеметов и охотничьих дробовиков и даже таранят FPV-дронами.