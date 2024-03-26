В США призвали Россию вернуться в договор СНВ-3

В конгресс США внесли резолюцию, авторы которой раскритиковали решение России выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и призвали Москву вернуться к участию в соглашении. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа, внесенного в конгресс сенатором от Демократической партии США Эдвардом Марки.

В мотивировочной части резолюции подчеркивается, что СНВ-3 позволил «принять надежные и строгие меры прозрачности и проверки, а также инспекции на местах, которые позволили получить ценную информацию о ядерном арсенале России». Более того, авторы документа напоминают, что в июне 2023 года правительство Соединенных Штатов объявило, что теперь оно готово к диалогу с Российской Федерацией о рамках контроля над ядерными вооружениями.

Авторы резолюции призвали Россию возобновить участие в СНВ-3

«Отсутствие новой структуры контроля над ядерными вооружениями после истечения срока действия СНВ-3 повлияет на стратегическую стабильность и увеличит риск безудержной гонки ядерных вооружений с Российской Федерацией», — говорится в документе.

В резолюции авторы резолюции призывают американского президента Джо Байдена продолжить с Россией диалог по контролю над ядерными вооружениями. В документе отмечается необходимость обеспечить недопущение того, чтобы конфликт на Украине привел к применению ядерного оружия.

Сенат США (...) подчеркивает сохраняющуюся ценность соглашений о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Российской Федерацией; призывает Российскую Федерацию незамедлительно вернуться к полной реализации нового Договора по СНВ, включая инспекции на местах, предоставление предусмотренных договором уведомлений и данных, а также возобновление заседаний Двусторонней консультативной комиссии текст резолюции

Россия вышла из СНВ-3 на фоне агрессивных действий США

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

31 января 2023 года США обвинили Россию в нарушении СНВ-3. Причиной стала невозможность американских специалистов проинспектировать российские военные ядерные объекты, что предусматривалось в рамках соглашения. Российские специалисты ранее не смогли получить транзитные визы в США для осуществления аналогичной процедуры.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине и их стремления нанести России «стратегическое поражение». Также он заявил, что США готовятся провести испытание ядерного оружия и ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов.

Позднее американская сторона неоднократно высказывала желание возобновить диалог по обозначенному в рамках СНВ-3 вопросу.

«Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение"», — таким образом в июне 2023 года ответили в МИД РФ на инициативы по возобновлению ДСНВ.

18 марта 2024 года представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием. Российская сторона продолжает настаивать на соблюдении Вашингтоном указанных в СНВ-3 требований.