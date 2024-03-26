Минобороны России сообщило об уничтожении скопления живой силы ВСУ

Расчет РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр" уничтожил скопление живой силы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты боевых машин получили от арткорректировщиков координаты скопления живой силы ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Прибыв на огневую позицию, артиллеристы произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов. После того, как один из 122-мм реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет "Града" залпом отправил весь оставшийся "пакет" по месту скопления националистов", - сообщили в Минобороны.
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Огневая мощь залпа одной установки позволяет мгновенно уничтожить противника на участке местности до 14 гектаров.
"Максимальную эффективность и точность таких залпов обеспечивает корректировка огня с помощью беспилотной авиации и передовых отрядов артиллерийской разведки", - отмечается в сообщении.