Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, вероятно, будет оставаться на повышенном уровне в ближайшие два десятилетия. Такие оценки содержатся в докладе правительства Великобритании, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.

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"Ядерные риски растут", - заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс, предположив, что Россия якобы "пытается использовать безответственную ядерную риторику, чтобы вынудить другие страны прекратить оказание помощи" Киеву.

Суть, история создания и испытание ядерного оружия

"Китай стремительно наращивает количество своих боеголовок и расширяет арсенал средств доставки. А теперь к старым членам ядерного клуба присоединяются новые", - отметил Шэппс, слова которого приводятся в докладе.

По словам министра, на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Великобритании необходимо поддерживать свой статус "ответственной ядерной державы" и продолжать работу по обновлению ядерного арсенала страны и ее флота стратегических подводных ракетоносцев.

"Сейчас мы переживаем период повышенных рисков и волатильности, который, вероятно, будет продолжаться и после 30-х годов. Поэтому мы снова подтверждаем нашу приверженность наличию надежных средств ядерного сдерживания и будем инвестировать в поддержание и обновление нашего потенциала в этой сфере так долго, как это будет необходимо, что подчеркнуто в документе, - говорится в тексте доклада. - Мы будем готовы провести переоценку нашей ядерной стратегии с учетом международной обстановки в сфере безопасности и действий наших потенциальных противников".

Как подчеркивается в заявлении главы британского правительства Риши Сунака, королевство "было бы готово рассмотреть возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны при чрезвычайных обстоятельствах, включая необходимость защищать наших союзников по НАТО, однако понимание того, что мы имеем возможность его использовать и используем [в случае необходимости], является основным принципом сдерживания".

Обновление ядерного потенциала

На вооружении у Великобритании состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 90-е годы XX века и оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident, однако только два ракетоносца пригодны к эксплуатации. К началу следующего десятилетия эти субмарины планируется начать заменять подлодками типа Dreadnought. На их разработку и постройку выделен €31 млрд ($39,2 млрд по текущему курсу). Также ведется разработка новой британской ядерной боеголовки "Астрея" (A21/Mk7), которую будут ставить на вооружение параллельно американской W93/Mk7 в середине 30-х годов.

"Это будет первая британская боеголовка, разработанная в эпоху, когда мы больше не проводим подземных испытаний, соблюдая добровольный мораторий на осуществление ядерных взрывов в целях испытания ЯО", - указано в докладе.

Вместо этого будут использоваться суперкомпьютеры, способные моделировать процесс детонации боеголовки, и лазерная установка Orion, позволяющая создавать условия сверхвысокой температуры и давления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Песков также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.