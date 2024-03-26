СМИ: российские авиабомбы стали особенно пугающими для ВСУ

Российские планирующие авиабомбы показали свою эффективность в зоне спецоперации и стали настоящим «источником боли» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает американский YouTube-канал Defense TV. По информации журналистов, дальность их полета может достигать 70 километров.

Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. <...> Они стали особенно пугающими для ВСУ, — уточнили авторы канала.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщалось в видеоролике. Дальность полета снарядов делает авиабомбы еще более опасными для противника, констатировали журналисты.

Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года в России началось массовое производство фугасной тротиловой авиабомбы ФАБ-3000. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу в присутствии журналистов доложили в ходе инспекции предприятий оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области. Последнюю модель можно сбрасывать с высоты в 16 километров, а максимальная ее скорость в полете составляет 1200 км/ч, констатировали инженеры.

До этого отмечалось, что модификации российской авиабомбы ФАБ-1500 позволили корректировать ее полет с недостижимого для этого вида оружия расстояния. Это дало возможность ВКС РФ наносить хирургически точные удары по противнику, подчеркивали зарубежные СМИ.