Названы последствия удара ВС РФ по Одессе

Ракетным ударом в Одессе российские войска поразили место дислокации личного состава СБУ и крупный склад боеприпасов армии Украины. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он указал, что ракетный удар пришелся по складу боеприпасов противника, который затем сдетонировал, а также по ведомственному санаторию СБУ, где собирался личный состав вражеской армии. Также в результате ракетного удара в Одессе наблюдаются перебои с электроэнергией, уточнил Рогов.

Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили.