Литва должна развернуть подразделения БПЛА до 2027 года

Литва должна развернуть в своих вооруженных силах подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до 2027 года. Решение об этом принято Госсоветом обороны под председательством президента Гитанаса Науседы, сообщил журналистам советник главы государства Кестутис Будрис.

"На уровень операционной готовности подразделения беспилотных летательных аппаратов должны выйти к концу 2026 года - началу 2027 года", - сказал он.

По словам советника, подразделения дронов будут интегрированы в другие военные структуры.