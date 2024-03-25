Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли серию артиллерийских ударов по центрам принятия решений в Киеве. В частности, был поражен один из столичных объектов Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно из материала Telegram-канала «Военный обозреватель» («ВО»).

В Минобороны России пока не комментировали поступающие сообщения. Известно, что в районе полудня в Киеве прозвучало три мощных взрыва. По словам очевидцев, взрывы раздались в центральном районе украинской столицы спустя некоторое время после объявления воздушной тревоги.

Сообщается об уничтожении еще одного объекта в Киеве

Информация о том, как именно был нанесен удар по объекту в украинской столице, разнится. Удар по центру принятия решений был нанесен либо с помощью гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», либо с помощью сверхзвуковых ракет «Оникс». О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

В Украины. «Неизвестно, что именно располагалось в данной постройке на текущий момент», — дополняют авторы публикации.

Кроме того, ВС России поразили два западных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве. Информацию об этом подтвердили источники НАТО.

Россия на прошлой неделе в качестве возмездия за Белгород нанесла удары по центрам принятия решений

Минобороны России на прошлой неделе заявило, что массированные удары по территории Украины с 16 по 22 марта наносились как удары возмездия в ответ на атаки и обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных российских районов — в первую очередь Белгородской области.

Как утверждалось, были поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Минобороны раскрыло ситуацию под Авдеевкой

Отмечалось, что за эти дни ВС РФ нанесли 49 таких ударов. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Среди прочего особого вооружения применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», ракетные комплексы, а также беспилотники. За неделю под удары попали объекты в Киеве, Харькове и Николаеве.