Два зенитно-ракетных комплекса Patriot оказались повреждены в результате ударов по аэропорту Жуляны в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Подтверждаем поражение двух [ЗРК] Patriot в Жулянах», — рассказали журналистам.

Уточняется, что среди членов экипажей находились наемники из стран НАТО.

До этого о поражении двух Patriot сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко, по словам которого, ЗРК часто путали координаты, стреляя по жилым домам в Киеве.

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Утром 25 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. В городской администрации сообщили, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО). После этого очевидцы рассказали о взрывах в сразу в нескольких районах украинской столицы, а также в аэропорту Жуляны.