РФ выиграет конфликт в 2025 году при условии, что фронт полностью рухнет. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в материале. В другом случае конфликт могут заморозить.

Авторы статьи отметили, что в настоящее время украинская армия не в состоянии участвовать в боевых действиях. В материале подчеркнули, что прибытие западных танков для поддержки произошло слишком поздно, у ВСУ отсутствует эффективная воздушная поддержка и запасы боеприпасов.

ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

Ранее бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт сообщил, что танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО, передает телеканал 360.