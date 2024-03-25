Группа членов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов. Об этом говорится в обращении депутатов к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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Авторами обращения выступили депутаты Райнер Ротфус, Харальд Вейель, Маттиас Моосдорф от имени парламентской группы АдГ. В тексте письма они подняли вопрос о «потере» поставленных Киеву вооружений.

«К сожалению, коррупция на Украине была признанной и распространенной проблемой еще до эскалации войны в феврале 2022 года, представители США называли Украину клептократией в разоблачениях WikiLeaks, и особенно в отношении военных товаров, ситуация обострилась в 1990-х годах, когда на территории Украины оставалось и постепенно исчезало большое количество оружия из бывшего Советского Союза. С февраля 2022 года Украина получает большое количество западного оружия и денег, при этом проблема коррупции и воровства так и не была решена, но, по мнению опрошенных, ее просто замалчивают», — говорится в их письме.

Различные сообщения свидетельствуют о том, что уже в 2022 году по неофициальным каналам стало очевидным, а именно, что оружие также было потеряно. Один только Пентагон не может определить местонахождение оружия стоимостью как минимум один миллиард долларов. Представляется возможным, что это лишь вершина айсберга депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

Депутаты предполагают, что потерянное оружие нашло других покупателей по всему миру через тайные каналы. «Сообщения и предупреждения указывают на то, что они могут попасть через Талибан (запрещенная в России террористическая организация) к африканским повстанцам или террористам, что не кажется удивительным», — пишут члены АдГ.

В связи с этим они просят немецкое правительство дать оценку сложившейся на Украине ситуации с исчезновением западного оружия. «Какие механизмы контроля имеет федеральное правительство против коррупции или хищений в отношении оружия или систем вооружения и боеприпасов, которые отправляются из Федеративной Республики Германия в Украину посредством двусторонней помощи?» — говорится в одном из заданных парламентариями вопросов.

Ранее на Украине обвинили власти в попытке законодательно закрепить коррупцию. Они добиваются этого, пытаясь внести «правильные» поправки в законопроекты, утверждает бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.