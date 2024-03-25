Латвия призвала вернуть воинскую повинность из-за «угрозы России»

Европа должна вернуть обязательную военслужбу, а также увеличить расходы на оборону до показателей «времен холодной войны» из-за якобы вероятной «угрозы со стороны России», заявил газете Financial Times президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, этот вопрос нужно серьезно обсудить, так как возвращение воинской повинности поможет пополнить личный состав вооруженных сил европейских стран даже в том случае, если военное руководство захочет «полностью профессиональные войска» для противостояния «угрозы из России», передает ТАСС.

Как при этом отметил президент Эстонии Алар Карис, финансирование военных расходов может быть произведено путем введения нового налога в ЕС.

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В данный момент воинская обязанность возвращена в Латвии. В Эстонии же такую инициативу только рассматривают.