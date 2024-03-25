Спецоперация на Украине 25 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 марта 2024 года.

ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские бойцы за сутки поразили опорные пункты и места скопления Вооруженных сил Украины, уничтожив до 110 военных, сообщает RT.

Также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, противотанковая пушка «Рапира», пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолётного типа противника.

ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ.

Британский аналитик: Россия нанесла мощнейший удар за всю СВО

Несколько дней назад Россия, по словам британского аналитика Александра Меркуриса, нанесла самый мощный удар по военным объектам на Украине за все время специальной военной операции, сообщает ferra.ru.

Он охарактеризовал атаку как наиболее масштабную и технически изощренную. Уровень координации атак дронов и ракетных ударов значительно превышал все, что было применено ранее.

Эксперт заявил о близости системы ПВО Украины к полному коллапсу.

Вертолёты ВКС поразили ракетами замаскированную технику ВСУ на Купянском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России в составе трёх вертолётов поразила замаскированную технику противника на Купянском направлении, сообщает RT.

По данным Минобороны РФ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования.

Ранее российские военные за сутки уничтожили до 110 солдат противника на Южно-Донецком направлении.