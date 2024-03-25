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Мобилизация: последние новости на сегодня 25 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 марта 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 25 марта 2024 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Рабочая группа по СВО предложила упростить для военнослужащих оформление ряда документов

Рабочая группа по специальной военной операции в очередном докладе главе государства предложила упростить для военнослужащих оформление некоторых документов, сообщает «Смоленская газета».

Инициативы в докладе также касаются обеспечения правом на льготы и выплаты бывшим ополченцам и сотрудникам ОВД регионов Донбасса. В частности, предлагают упростить для участников спецоперации юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться средствами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь.

Предлагается также наделить исполнителей второго уровня правом распоряжаться прибылью по окончании каждого этапа контракта по гособоронзаказу, наравне с головными подрядчиками. В настоящее время они лишены такой возможности до выполнения всех предусмотренных контрактом работ.

В зону СВО из Иркутска отправили два квадроцикла

Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции направили два квадроцикла, сообщает irk.ru.

Они дополнят состав техники, который отгрузили ранее. Речь идет о трех легковых автомобилях, двух автобусах, УАЗ, три ГАЗа, КАМАЗ и прицеп. Машины доставят в Ростов-на-Дону, где сформируют колонну и направят в подразделения, где служат бойцы из Иркутской области.

Отправка осуществляется при поддержке администрации Иркутска, правительства региона и всех неравнодушных жителей. Машины прошли техническое обслуживание. Их исправность проверили представители Гостехнадзора.

В Иркутской области добровольцев нацгвардии, участвующих в СВО, освободили от уплаты пеней за просрочку коммунальных платежей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому вносятся изменения в региональный порядок освобождения отдельных категорий россиян от начисления пеней при несвоевременной или неполной оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сообщает ogirk.ru.

Изменения включают в перечень лиц, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций.

Освобождение от уплаты пеней действует на период указанного контракта. Льгота распространяется также на членов семей добровольцев нацгвардии.

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