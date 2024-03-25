Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что большинство лидеров европейских стран осознают катастрофические последствия возможной отправки войск на Украину, сообщают «Известия».

По словам дипломата, они не поддерживают позицию лидера Франции Эмманюэля Макрона.

«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведёт к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал посол.

По его словам, российская сторона предостерегает, что Киев продолжит провокации с химоружием, риск дальнейшего нарушения законов ведения войны велик.

Как указал Тарабрин, действия украинских неонацистов становятся агрессивнее, так как для ВСУ ситуация на поле боя с каждым днём складывается всё тяжелее.

«При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность и, несомненно, продолжат устраивать различные провокации, в том числе и с применением химоружия...», — отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что украинские войска неоднократно применяли против военных России химические боеприпасы американского производства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.