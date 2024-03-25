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Посол в Гааге оценил последствия возможного столкновения России и НАТО

Российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что большинство лидеров европейских стран осознают катастрофические последствия возможной отправки войск на Украину, сообщают «Известия».

Посол в Гааге оценил последствия возможного столкновения России и НАТО
© РИА Новости

По словам дипломата, они не поддерживают позицию лидера Франции Эмманюэля Макрона.

«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведёт к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал посол.

По его словам, российская сторона предостерегает, что Киев продолжит провокации с химоружием, риск дальнейшего нарушения законов ведения войны велик.

Как указал Тарабрин, действия украинских неонацистов становятся агрессивнее, так как для ВСУ ситуация на поле боя с каждым днём складывается всё тяжелее.

«При поддержке западных кураторов они чувствуют свою безнаказанность и, несомненно, продолжат устраивать различные провокации, в том числе и с применением химоружия...», — отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что украинские войска неоднократно применяли против военных России химические боеприпасы американского производства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.

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