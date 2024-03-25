США и Япония планируют крупнейшее обновление договора об обороне

Соединенные Штаты и Япония рассматривают возможность крупнейшего более чем за 60 лет обновления оборонного соглашения между странами, пишет Financial Times. По данным журналистов, о планах реструктуризации японского военного командования могут объявить 10 апреля.

Сегодня есть необходимость назначения более высокопоставленного американского офицера в Токио, заявил изданию экс-начальник Объединенного штаба Сил самообороны Японии Реичи Орики. Такая мера важна, так как именно США берут на себя ответственность за защиту региона.

Это посылает сигнал Китаю и КНДР, и с точки зрения сдерживания имеет смысл заявить, что США укрепят командную структуру в Японии, — подчеркнул Орики.

На рассмотрение могут поднять вопрос модернизации формирований Вооруженных сил США, размещенных в Японии, добавили авторы статьи. Официальные представители Токио и Вашингтона информацию не комментировали.

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Ранее северокорейская газета Rodong Sinmun писала, что совместные военные учения Южной Кореи и США являются «пустой бравадой». По мнению журналистов, Сеул, нагнетая ситуацию в регионе при поддержке Вашингтона, поступает глупо. Сеул, пользуясь покровительством Белого дома, планирует вторжение на Север, констатировали авторы статьи.