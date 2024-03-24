$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Британский аналитик: Россия нанесла мощнейший удар за всю СВО

В интервью YouTube-каналу Duran Меркурис охарактеризовал атаку как наиболее масштабную и технически изощренную. Он подчеркнул, что уровень координации атак дронов и ракетных ударов значительно превышал все, что было применено ранее. Меркурис также выразил мнение о близости украинской системы ПВО к полному коллапсу.

Британский аналитик: Россия нанесла мощнейший удар за всю СВО
© Ferra.ru

Ранее Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе и военный эксперт, в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением о состоянии противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Дандыкин считает, что, хотя ВС РФ «ситуативно не имеют полного господства в небе над Украиной», они «обладают преимуществом». Он отмечает, что ПВО Украины все еще функционирует, получая снаряды и ракеты извне. Эксперт, однако, подчеркивает, что возможности ПВО Украины значительно ограничены.

Военные новости
Василий Дандыкин
Мнения
Украина
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости