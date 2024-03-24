СМИ: Ракетный удар нанесен по военному аэродрому США в Сирии

Вооруженные отряды шиитов нанесли ракетный удар по аэродрому в Харраб-эль-Джейре на северо-востоке Сирии, который используют Соединенный Штаты Америки. Об этом во воскресенье, 24 марта, рассказал телеканал Al Mayadeen.

© Вечерняя Москва

По информации канала, на территории аэродрома прозвучало несколько сильных взрывов, а в небе образовался дымовой столб, передает RT.

В феврале база Соединенных Штатов на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна ракетами, а на ее территории произошли взрывы.

В этом же месяце американские военные нанесли новый удар по территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Военные обнаружили надводные дроны на подконтрольных хуситам территориях Йемена и посчитали их опасными для американских военных кораблей и для коммерческих судов в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке превратился в полномасштабную войну. Теперь в ней участвуют США, Британия, Иран, Ирак, а также Пакистан, Сирия и хуситы, правящие в Йемене. О том, чем может закончиться конфликт на Ближнем Востоке и о причинах этой эскалации, — в материале «Вечерней Москвы».