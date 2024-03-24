МИД Франции заявил об отправке на Гаити самолетов для эвакуации граждан

Франция зафрахтовала несколько специальных рейсов для эвакуации своих граждан с Гаити после приостановки коммерческих рейсов в Порт-о-Пренс. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что посольство республики в Порт-о-Пренсе, несмотря на эвакуацию части персонала, продолжает работу и обеспечивает прием граждан.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах республики. 1 марта было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью.

Затем стало известно о планах некоторых преступных группировок Гаити сместить правительство во главе с премьером Ариэлем Анри. 3 марта власти Гаити приняли решение ввести режим ЧП и комендантский час на всей территории департамента Запад, затем чрезвычайное положение было продлено на месяц на территории Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов. Сам Анри объявил 11 марта, что правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.