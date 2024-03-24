Российская ПВО уничтожила 22 снаряда на подлете к Белгороду

Российские системы ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В сообщении говорится, что киевский режим пытался нанести террористические удары по гражданским объектам в России. В воскресенье, около 17:50 мск вооруженные формирования Украины применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир».

«Дежурными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сказано в заявлении военных.

Ранее блогер и телеведущая Ида Галич призвала поклонников помочь жителям Белгорода, который в последнее время ежедневно подвергается обстрелам.