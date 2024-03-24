В Польше прокомментировали возможность сбить российскую ракету

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, которая, якобы летела из России и нарушила воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Горышевского, польские военные видели траекторию полета ракеты, и она пребывала в воздушном пространстве страны очень короткое время, не находясь в зоне действия наземных огневых средств.

Утром 24 марта в Минобороны Польши заявили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В ночь на 24 марта в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В Минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Польша проинформировала НАТО об инциденте с «ракетой из России»

До этого польское командование сообщало, что Вооруженные силы страны подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России.

Позднее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава проинформировала НАТО об инциденте с "ракетой из России".