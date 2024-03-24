Спецоперация на Украине 24 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 марта 2024 года.

Армия РФ уничтожила 27 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Три группы солдат Вооруженных сил Украины численностью более 25 человек были ликвидированы российскими солдатами из 42-й гвардейской дивизии на запорожском направлении. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пишет ведомство, противник был уничтожен расчетами БПЛА штурмовых подразделений в связке с реактивной артиллерией.

Всего на данном направлении ликвидировано не менее 25 украинских солдат.

Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Красное в ДНР

Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить из населенного пункта Красное в ДНР под натиском российских войск. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, контроль над населенным пунктом Красное улучшит тактическое положение армии РФ на этом направлении.

Массированную атаку на Севастополь и Белгород предприняли ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь и Белгород в ночь на воскресенье, которое объявлено в России общенациональным днем траура. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, были сбиты 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Два человека получили ранения. Всего в регионе повреждены не менее 15 домов, два автомобиля.

В то же время губернатор Михаил Развожаев сообщил о более чем 10 сбитых целях в Севастополе. Один человек погиб, четверо получили ранения от осколков. Также осколки сбитых ракет повредили автомобиль, офисное здание, несколько жилых домов.