Мобилизация: последние новости на сегодня 24 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 марта 2024, в материале «Рамблера».

В России уточнили механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

Закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО, подписал лидер РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, уголовные дела лиц, призванных по мобилизации или заключивших контракт с Вооруженными силами РФ, будут приостановлены на основании награждения государственной наградой или его увольнения с военной службы по здоровью, возрасту или в связи с окончанием СВО.

Механизм не будет распространяться на подозреваемых, обвиняемых и отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности детей, терроризм и отдельные преступления против государства.

Безвозмездно переданную в зону СВО технику освобождают от уплаты госпошлины

Закон, отменяющий госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО, подписал лидер РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ на официальном портале правовой информации.

Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются для гуманитарных миссий Народному фронту. Законом предусматривается освобождение от уплаты госпошлины передачи транспортных средств по подобным договорам.

Медики из Нижнего Новгорода передадут 120 блиндажных свечей в зону СВО

Сотрудница диагностического центра Нижегородской области Дарья Миронова своими руками делает блиндажные свечи, которые потом передают в зону СВО. Сотрудники медучреждения пожертвовали средства на их изготовление, пишет Pravda.nn.

Издание уточняет, что с помощью блиндажных свечей солдаты могут согревать руки, кипятить воду и подогревать порции пищи. Всего Дарья передала военнослужащим 120 блиндажных свечей.