Члены Компартии Греции, а также ее молодежной организации КНЕ заблокировали поезд с бронетехникой США и написали на ней слова killers go home («убийцы, убирайтесь домой»). Об этом сообщил портал Pentapostagma.

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Уточняется, что грузовой состав перевозил американскую бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию. Демонстранты стояли на путях с флагами и развернутым панно и заставили поезд остановиться. Также они скандировали лозунг «Александруполис — порт народов, а не база империалистов» и требовали, чтобы натовские войска покинули регион. Как видно на опубликованных фото и видео, слова на технике выведены оставлена красной краской.

Как отмечает издание, члены компартии и КНЕ борются за прекращение участия Греции в военных операциях США, НАТО и Евросоюзе. Член регионального комитета КПГ в греческой области Восточная Македония и Фракия Ставрос Базас осудил превращение Александруполиса в огромную базу НАТО. Он также раскритиковал власти страны за передачу «реакционному правительству Зеленского системы вооружений, полезных для обороны собственной страны».

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил против финансовой помощи Украине в ущерб европейцам.