Польша направит больше военнослужащих на границы с Белоруссией

Варшава направит на границу с Белоруссией, Россией, Литвой и Украиной дополнительный контингент своих войск. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

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«Мы будем усиливать присутствие Войска Польского в Подляском, Люблинском, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — приводит слова министра агентство РАР. Для размещения военных вблизи границ России, Литвы, Белоруссии и Украины будет выделено около 250 миллионов долларов.

RT рассказывало, что власти Польши зафиксировали более 1,5 тысяч незаконных попыток проникнуть в страну из Беларуси. Для предотвращения попыток незаконного проникновения в 2022 году польские власти построили на границе защитную стену длиной 186 км и высотой 5,5 м. Польское правительство сосредоточило более 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.

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