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Путин подписал закон о мобилизационном резерве казаков

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании казачьего мобилизационного резерва. Казаки смогут заключать соответствующие контракты с Минобороны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В России появится казачий мобилизационный резерв
© РИА Новости
«Члены казачьего общества…поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта о пребывании в резерве», — сказано в законе.

Также прописано, что казачьи общества на отдельных территориях могут создаваться и действовать, если атаман всероссийского казачьего общества направит предложение уполномоченному федеральному органу. Данный орган исполнительной власти отправит представление президенту.

Осенью прошлого года в Госдуму внесли закон о единой строгой иерархии для казаков, господдержке и финансировании из бюджета. При этом автор законопроекта заявил, что выделение казакам танков, артиллерии и ЗРК «более чем целесообразно, необходимо и возможно».

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