С начала проведения специальной военной операции на Украине Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили более 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Точное число сбитых дронов составило 17 011. Кроме того, были уничтожены 577 самолетов и 270 вертолетов.

Среди наземной техники бойцы Вооруженных сил Российской Федерации ликвидировали 489 зенитных ракетных комплексов, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня и 20 192 единицы специальной военной автомобильной техники, следует из сводки в Telegram-канале «Минобороны России».

В ночь на понедельник, 25 марта, системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских беспилотных аппаратов самолетного типа нанести удары по объектам на территории России.

Двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над российской территорией в ночь на 23 марта. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены все двенадцать дронов. Пять беспилотников сбили над территориями Брянской и Белгородской областей, один — над Воронежской, еще один — над Саратовской областью.