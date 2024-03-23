Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 марта 2024 года.

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ВСУ два дня пытались пробиться через российскую границу

В Министерстве обороны России заявили о срыве попыток диверсионных групп Вооруженных силу Украины прорваться на приграничную территорию РФ, сообщает «Свободная пресса».

Сначала противник пытался пробиться через минное поле с помощью бронетехники, но получил отпор. Вскоре за пораженной машиной прибыла эвакуационная группа, российские бойцы нанесли им огневое поражение.

Следующую попытку предприняли пехотинцы Украины, прикрываемые реактивными системами залпового огня HIMARS. Пехоту также поразили на рубеже развертывания. В первый день они даже не дошли до границы.

МО РФ сообщило об ударе по позициям ВСУ на донецком направлении

Российские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Ураган» по тыловым позициям Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на донецком направлении. В результате атаки уничтожены укрепления и склад боеприпасов противника.

Получить координаты удалось благодаря воздушной разведке, которая зафиксировала передвижение группы пехоты противника и тяжелой техники, а также большое количество грузового транспорта.

Командир ВС РФ: сдавшихся в плен боевиков ВСУ у границ Белгородской области добили свои

Сдающихся в плен боевиков Украины, участвовавших в попытках прорыва через границу Белгородской области, добивали с коптера «Баба-Яга» с украинской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира взвода подразделения прикрытия госграницы Александра.

По его словам, с 12 марта противник начал артподготовку, в течение двух часов вел по опорному пункту огонь со всех видов артиллерии. После этого, при помощи бронетехники, украинские военные провели несколько волн атак в сторону госграницы. На рубеже развертывания пехота ВСУ уничтожалась.

На следующий день атаки повторились уже с применением танков, их также начали выводить из строя.