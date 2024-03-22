На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» ВСУ попытались нанести удар по Белгороду

При подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. Об этом в своем Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению Гладкова, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

«В результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах 4 многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено 8 автомобилей», — сообщил он.

Попытка удара Вооруженных сил Украины по региону произошла на фоне теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Еще один очевидец рассказал, что между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки.