ВС РФ ударили по заводу «Мотор сич» в Запорожье

Вооруженные силы России поразили завод «Мотор сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, там собирают беспилотники и переоснащают ракеты С-200. Об этом «РИА Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, ВС РФ наносили удары по Запорожью с четырех до семи утра, всего было зафиксировано четыре прилета в город.

«Сообщают о попадании в стороне завода "Мотор Сич", он производит авиационное и аэродромное оборудование», — добавил Лебедев.

Он отметил, что предприятие находится на грани банкротства, поэтому сейчас оно чаще используется «для сбора БПЛА ударного типа и переоснащения ракет С-200» с целью применения по наземным целям.

Напомним, что в ночь на 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на обстрелы российских регионов и попытки прорыва в страну ВСУ. Данная атака стала не единственной за последнюю неделю, всего Россия нанесла 49 ударов возмездия.