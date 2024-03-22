Военэксперт рассказал, как Москва ответит на угрозу Макрона ввести войска

Российские предприятия в скором времени начнут производить планирующие авиационные бомбы, которые будут превосходить ФАБ-3000 по эффективности, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, применение таких боеприпасов в зоне СВО можно будет считать ответом Москвы на угрозы Франции ввести свои войска на Украину.

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Мы перешли на массовое использование «Искандеров», и теперь уже ФАБ-3000. Я ожидаю начала производства планирующих авиационных бомб. Это еще страшнее, чем ФАБ-3000. Это и станет ответом на инициативу Макрона, — заявил Артамонов.

При этом аналитик подчеркнул, что ФАБ-3000 уже эффективно деморализует солдат Вооруженных сил Украины. По его словам, после взрыва авиационной бомбы в радиусе 35 метров не остается ничего живого.

С началом массового применения ФАБ-3000, из армии Украины наверняка усилится дезертирство. Но если, несмотря на это, начнется новый виток эскалации, то нельзя исключить ни новой мобилизации в России — на 350-360 тысяч, ни использования тактического ядерного оружия, — предупреждает Артамонов.

Ранее стало известно о том, что в России в феврале началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили во время инспекции предприятий ОПК Нижегородской области. Также было многократно увеличено производство снарядов ФАБ-500 и в два раза — ФАБ-1500.