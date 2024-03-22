В США назвали оружие, которым Россия может уничтожить ВСУ

ВС России уничтожает оборону ВСУ с помощью авиационных бомб калибром 500 килограмм КАБ, против которых украинская армия не может ничего предложить, сообщает Forbes. По информации издания, планирующие бомбы с выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения, возможно, станут решающим оружием в зоне СВО.

Сбрасывая больше ста планирующих бомб КАБ в день с расстояния до 60 километров и более, истребители-бомбардировщики «Сухой» ВКС России систематически уничтожают украинскую оборону, облегчая продвижение штурмовых групп российской армии, — говорится в публикации.

Автор материала Дэвид Экс допустил, что потенциал этих «простеньких» авиабомб может превзойти эффективность FPV-дронов и даже артиллерии. Он подчеркнул, что на данном этапе ВСУ практически нечего им противопоставить.