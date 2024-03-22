Эксперты прокомментировали удары возмездия ВС РФ по Украине

Вооруженные силы России наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре на Украине в теплый период, что говорит о том, что РФ воюет не с украинским народом, а ВСУ, которые не смогут вести бои без электричества. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» эксперты.

По словам доцента НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, полностью вывести из строя энергетический потенциал Украины очень сложно, поскольку он создавался в советское время и был рассчитан на промышленность, которая сейчас не работает. Таким образом домохозяйствам хватит электроэнергии, чтобы «не говорил Киев», уверен он.

Но и не они являются целью ВС РФ, а ВСУ, поскольку «ни одна современная армия не может воевать без электричества», добавил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Кроме того, по мнению депутата ГД Олега Морозова, ударами по объектам энергетики Россия хочет обесточить украинскую экономику.

«Теперь отключений будет намного больше и чаще. Это будет сказываться на производстве военной продукции и техники, а также бизнесе украинских олигархов Виктора Пинчука и Рината Ахметова», — отметил глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Крымский политический эксперт Денис Батурин, комментируя удары возмездия ВС РФ, указал на символичность того, что они происходят весной, когда холодов уже не прогнозируется.

«Это говорит о том, что Россия не воюет с украинским народом», — подчеркнул он.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров призвал «»усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины и объекты стратегического значения».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что целью массированных ударов по Украине были объекты энергетики и военной инфраструктуры. В частности, была нарушена работа предприятий по производству и ремонту военной техники, а также вооружения, поставленные Киеву странами НАТО.