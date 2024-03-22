Российские морпехи выкрали "языка", который помог им захватить позиции ВСУ

Российским морпехам удалось взять захватить опорный пункт ВСУ под Угледаром, сообщает "Military Theme Z". В это им помог "язык", которого они выкрали у противника накануне штурма.

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Операция началась с удара РСЗО обработали опорник по наводке беспилотников. После чего морпехи пошли его брать. Задачу облегчало то, что враг испытывал нехватку боеприпасов.

"Как только появились 300-е у противника, они начали бежать. После этого парни накатили, зашли в опорник и начали удерживать", - говорит боец позывным "Череп".

Серьезно облегчил штурм похищенный "язык".