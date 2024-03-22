Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2 195 военных. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

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"За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих", - сказали в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, украинская армия на этом направлении лишилась двух танков, 21 боевой бронированной машины, 65 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

"На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики", - добавили в Министерстве.

Кроме того, российские войска отразили на этом участке фронта 42 контратаки ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и технике семи украинским бригадам.

До этого телеканал CNN сообщал, что целями ударов со стороны ВС РФ по инфраструктуре Украины были в том числе объекты Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.