Самый мощный удар по энергетике Украины: куда попали, месть за Белгород?

По энергетическим объектам на территории Украины нанесен один из мощнейших ударов за все время СВО. Что об этом известно, применялись ли гиперзвуковые «Кинжалы», где были отключения электроэнергии?

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Что известно об утреннем ракетном ударе по Украине

Воздушная тревога началась около 05:30 по московскому времени сразу в 14 регионах Украины. За 15 минут тревога охватила все 20 областей страны и Киев.

Утром с 05:00 украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о многочисленных мощных взрывах в Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком, Кременчуге, Сумах, Каменском, Хмельницкой области, Киеве, Житомирской области, Бурштыне в Ивано-Франковской области.

Telegram-канал «Два Майора» и украинские источники сообщают о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников, крылатых ракет X-101/555 и баллистических «Искандер-М».

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Какие города Украины попали под удар, что говорят в Киеве

Сообщается о более чем 15 взрывах в Харькове.

«Такого мощного удара мы не наблюдали давно — это гиперзвуковые „Кинжалы“ в комплексе с баллистическими ракетами. Такие две-три волны можно было слышать. В промежутке с 05:30 до 06:15 утра уже пришли сообщения об уничтожении военных объектов на территории Харькова и Харьковской области, включая энергетические, практически во всем городе пропал свет, интернет не работает на 90%, прилёты пришлись по цехам промышленных предприятий, в частности завода „Электротяжмаш“, известной всему Харькову ТЭЦ-3 и некоторым другим объектам», — сообщил автор пророссийского Telegram-канала «Адекватный харьковчанин».

Поражен завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий танки и БМП. Также сообщают об ударах в районе Чугуева и Волчанска в Харьковской области. Также были поражены объекты на Купянском участке фронта и чуть ближе к Харькову. Значительные разрушения получили Змиевская ТЭЦ и некоторые мелкие промышленные предприятия, где базировались подразделения ВСУ и нацбата «Кракен» (организация в России признана террористической, деятельность запрещена).

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул также подтвердил попадание в объекты критической инфраструктуры. Он посоветовал местным жителям набирать воды и подзарядить свои гаджеты. Местные больницы и некоторые объекты инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Что происходит с энергетикой Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал удар одной из «самых масштабных атак на украинскую энергетику за последнее время».

«Цель — не просто нанести ущерб, а снова попробовать, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистем страны», — заявил Галущенко.

Был атакован Днепрогэс, серьезные повреждения получил центр управления станцией. На дамбе перекрыто движение, однако власти Украины сообщили, что плотина цела. По словам украинских источников, в результате обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru отметил, что удар по Днепрогэсу связан не с намерениями уничтожить дамбу.

«Продолжается снижение военного, экономического и энергетического потенциала ВСУ. Цели выбраны правильно. Обратите внимание — сообщается о поражении лишь машинных залов Днепрогэса, а не плотины. Предположу, что в результате ударов ВСУ на какое-то время лишатся возможности оперативно перебрасывать войска, а также ремонтировать технику, если обесточенными окажутся оборонные предприятия. С другой стороны, Украине еще раз намекнули, что с ней будет, если Зеленский не прекратит терроризировать новые регионы, а также Курскую, Белгородскую, Брянскую и другие области. И то, скорее всего, ВС РФ ударили не на 100% своих возможностей. <...> Скорее всего, весь железнодорожный транспорт окажется частично парализован на какое-то время».

В Кривом Роге — попадание в объекты критической инфраструктуры, там введены графики аварийных отключений.

В результате ударов по энергосистеме Одесской области в Одессе начались отключения электроэнергии.

В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии.

В нескольких районах Днепра отключено электричество. В Днепропетровской области введены экстренные отключения света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Об отключениях в Киеве света и воды не сообщается.

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