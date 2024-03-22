МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) ждет длительный конфликт с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента). Lenta.ru

Билльстрем напомнил, что Швеция планирует направить в Латвию часть механизированного батальона, а также укрепит свои морские силы в районе острова Готланд и Балтийского моря. Он добавил, что страна уже проводит патрулирование воздушного пространства в этом регионе, а также использует свои подводные лодки для подобных целей. ТАСС

Ранее в Швеции задумались над тем, как оплатить взносы на НАТО после вступления в альянс. RT на русском