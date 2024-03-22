Момент утреннего удара ракетой Х-101 по ДнепроГЭС попал на видео

Момент удара ракетой Х-101 по ДнепроГЭС утром 22 марта попал на видео, сообщил Telegram-канал «Военкор Котенок». На кадрах виден пролет ракеты и взрыв на гидроэлектростанции.

На видео видно, как ракета пролетает низко над землей, отстреливая тепловые ловушки. На следующих кадрах показан сильный взрыв и падающие в воду осколки.

Украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» ранее сообщила, что Днепровская гидроэлектростанция в Запорожской области подверглась обстрелу. Там произошли взрывы и начался пожар. Ситуация, по данным компании, контролируемая.

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан запастись водой. Он пообещал, что Горводоканал справится с проблемами до 21:00. Филатов посоветовал следить за официальными сообщениями военной администрации и горсовета Днепра.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил что сообщения о мощнейшем ударе по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе по Днепрогэсу, могут грозить ВСУ скорыми проблемами. По его мнению, атака могла быть предупреждением Киеву со стороны ВС России.

На ЗАЭС опровергли сообщения об угрозе блэкаута

Специалист отметил, что точность поражения объектов на территории Украины говорит об эффективности российской разведки. По его словам, под удар также могли попасть места скопления живой силы и техники ВСУ.