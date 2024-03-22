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Австралия присоединится к коалиции по предоставлению беспилотников ВСУ

Австралия решила присоединиться к коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине.

Австралия присоединится к коалиции по предоставлению беспилотников ВСУ
© flickr.com
«Великобритания... приветствовала решение Австралии присоединиться к Коалиции по возможностям в сфере беспилотников, совместно возглавляемой Соединенным Королевством и Латвией, которая обеспечивает критическую поддержку Украине», — приводит РИА Новости заявление на сайте Министерства обороны Австралии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.

Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.

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