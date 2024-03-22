Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО соединениям

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся соединениям, участвующим в спецоперации. Глава оборонного ведомства поблагодарил их личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность присяге. Он выразил уверенность, что военные продолжат с честью выполнять воинский долг.

Сергей Шойгу отметил 38-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Витебскую ордена Ленина, Краснознаменную, ордена Суворова бригаду. Ее подразделения освободили поселок Мирное в ДНР и успешно вели боевые действия на Южно-Донецком направлении. Сегодня они стойко и мужественно выполняют боевые задачи на Положском направлении. За мужество и героизм награждены более 2 300 военнослужащих бригады.

Еще одна телеграмма от главы Министерства обороны России ушла 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Ее подразделения освободили десятки населенных пунктов Донбасса. Военнослужащие бригады проявили храбрость и самоотверженность при освобождении Красногоровки и Орловки.

Также в ходе спецоперации отличились и бойцы бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Они уничтожили более 1 200 и подавили более 1 500 целей. Государственных и ведомственных наград удостоены 150 военных. Сегодня бригада решает боевые задачи на Южно-Донецком, Луганском, Купянском и Каховском направлениях.

Кроме того, с первых дней специальной операции 31-я дивизия противовоздушной обороны выполняет задачи по отражению средств воздушного нападения противника в Крымском районе ответственности ПВО, защите группировок войск и объектов инфраструктуры России. За героизм и отвагу более 300 военнослужащих дивизии удостоены различных наград.

Успешное наступление на Красноармейском направлении продолжает 35-я отдельная гвардейская мотострелковая Волгоградско-Киевская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени бригада. Ее подразделения освободили Тоненькое и уверенно продвигаются вперед. За мужество и героизм более 7 200 военнослужащих соединения награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.