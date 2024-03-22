Подпольщик Лебедев: ВС России поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ

Российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум ТЭЦ. Об этом сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. "Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов", — сказал он. По удар попали ТЭЦ N5, ТЭЦ N3, что привело к отключению света, воды и отопления. Сообщается также, что по всему Харькову были слышны звуки сирены. Жителям города рекомендуют не покидать свои квартиры. Всего на текущий момент в Харькове произошло около 15 взрывов. Это привело к проблемам с электроснабжением в городе. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове и в городе Запорожье, который контролируется Киевом. Накануне в столице Украины Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города.