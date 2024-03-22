ВС РФ поразили танковый завод и две ТЭЦ в Харькове

Российские войска обстреляли ракетами Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ, входит в «Укроборонпром») и две ТЭЦ. Как сообщает РИА Новости, о таких результатах ударов рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, рано утром 22 марта местные жители насчитали около 20 прилетов. На ТЭЦ №3 и №5 начался пожар. Отключились подача воды и отопление, многие кварталы города перекрыли.

Лебедев отметил, что под удар могли попасть руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое отвечало за нападения на Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

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Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины минувшей ночью была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщали в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Харькове и Кривом Роге.