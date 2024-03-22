ВС Польши снова подняли в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ.

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Информируем о том, что этой ночью (22 марта 2024 года - прим. ТАСС) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - написано в сообщении командования в X (ранее Twitter).

ВС Польши применяют эту меру уже второй раз за последние сутки. В конце декабря 2023 года оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом. Позже польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета. По итогам осмотра района, где была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, польские военнослужащие не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу.