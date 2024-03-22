Мобилизация: последние новости на сегодня 22 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Туле мобилизованному назначили восемь лет колонии за неявку в часть

Контрактника, который самовольно оставил место службы в период мобилизации и попытался торговать наркотиками, признали виновным и приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной системы и управления судебного департамента в регионе.

«Ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, контрактника лишили звания лейтенанта.

Из Иркутска в зону спецоперации отправят 12 единиц техники

Из Иркутска в зону проведения специальной военной операции направят 12 единиц техники. Автомобили подготовили силами городских муниципальных предприятий и неравнодушных горожан. Об этом пишет RuNews24.

«Исходили из потребностей, озвученных бойцами. Машины нужны для перевозки людей и продуктов питания, обеспечения стабильной работы воинских частей», — отметил мэр города Руслан Болотов.

Он пообещал, что это будет не последняя отправка техники на фронт, и город продолжит работу в этом направлении.

Студентам-медикам Томской области могут разрешить отправляться на практику в зону СВО

Проходить практику в зоне специальной военной операции могут разрешить студентам-медикам Томской области. Об этом заявила депутат ГД Татьяна Соломатина, пишет RuNews24.

Она подчеркнула, что этот вопрос решается на федеральном уровне. Студенты в случае реализации инициативы смогут выполнять функции младшего персонала, а возможно и ассистировать военным хирургам. Уже сейчас в госпиталях семи прифронтовых регионов работают более 400 волонтеров, подчеркнула Соломатина.