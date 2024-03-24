В Киеве и Львове прозвучала серия мощных взрывов

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил портал «Страна».

Также, по информации издания, разрывы звучат во Львове на западе Украины.

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Очевидцы заявили агентству ТАСС, что было слышно минимум три мощных хлопка в центральных районах украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.