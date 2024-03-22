Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили президента страны Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем. Об этом сообщается в аудиосообщении участников канала ParaBelum.

«[Министр обороны РФ Сергей] Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: „Сырский сдавайся, тебе не победить“. Сырский скажет „русские не сдаются“ и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», — передают РИА Новости информацию из аудиоматериалов, которые есть в их распоряжении.

Зеленский попросил у НАТО системы ПВО

Подобные слова свидетельствуют о том, что ВСУ близки к поражению, поэтому военные призывают решить эту ситуацию.

Ранее обозреватель Коннор Эколс сообщил, что властям Киева следует задуматься о переговорах с Россией, иначе страну ждет поражение в конфликте. Также он отметил, что победа Украины маловероятна. Помимо прочего, в ВСУ наблюдается острая нехватка вооружения, при этом в РФ производится в несколько раз больше артиллерии, передает телеканал 360.